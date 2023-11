Nella lite fra ubriachi spunta un coltello: romeno ferito alla mano

Nella tarda serata di domenica, alla stazione di Parabiago, i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in corso su un treno in sosta presso lo scalo ferroviario. Sul treno si sono affrontati all’altezza della stazione di Parabiago, tre persone. A farne le spese un 28enne, che ha concluso la serata con una ferita di arma da taglio alla mano, mentre il feritore, visibilmente ubriaco, è stato denunciato per lesioni aggravate. I militari sono dunque giunti sul posto e hanno identificato una coppia di cittadini italiani in stato di ebbrezza alcolica e un cittadino rumeno. Il cittadino romeno presentava un taglio alla mano destra procurato nel tentativo di disarmare l’italiano che impugnava un coltello. Il romeno è stato trasportato in ospedale a Legnano giudicato guaribile con una prognosi di 15 giorni, mentre il giovane di nazionalità italiana è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. E’ stato il capostazione ad allertare le forze dell’ordine. Ch.S.