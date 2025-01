Legnano, svaligiati nella notte tre negozi del centro

Legnano (Milano), 18 gennaio 2025 - Raid nella notte a Legnano e vetrine di alcuni negozi in frantumi a pochi passi dal Comune, in pieno centro cittadino. È successo intorno alle 4 di questa mattina, infatti, ladri hanno preso di mira tre esercizi commerciali nella zona di corso Magenta, il “cuore” della ztl del centro.

Le vetrine andate in frantumi sono quelle di un negozio di telefonia e di due negozi di abbigliamento (Yamamai e Original marines), uno dei quali di abiti per bambini. Il bottino del raid è costituito essenzialmente dai telefoni sottratti nel negozio Fastweb e dagli euro lasciati in cassa dai commercianti.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti del commissariato di polizia di via Gilardelli, sia i carabinieri della compagnia di Legnano (questi ultimi si sono occupati del furto nel negozio di telefoni cellulari). Si sta ora verificando quanto potranno essere utili le immagini della tante videocamere di sorveglianza della zona: sul posto, questa mattina, anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice.

Nei giorni scorsi un altro esercizio commerciale della zona del centro era stato preso di mira: si tratta del ristorante Maragasc in via Sant’Ambrogio, dove giovedì notte ignoti ladri avevano sfondato la porta d’ingresso a calci e si erano impossessati degli euro, circa 200, lasciati nella cassa, letteralmente divelta dalla sua sede.