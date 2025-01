Vittuone: spaccata nel negozio di alimentari. In azione la banda dell’auto-ariete

Vittuone, 17 gennaio 2025 – Commercianti nel mirino di una banda di ladri che sta compiendo disastri a non finire. Il titolare del negozio “Le cose buone del Meridione” di piazza Guido Rossa è infuriato per quello che gli è successo. La banda di malviventi gli ha sfondato la vetrina e ha arraffato quel che poteva all’interno del locale. Preso dallo sconforto, denuncia come la categoria non sia per nulla protetta.

“Ci hanno messo in ginocchio, hanno combinato danni ingenti che stiamo ancora valutando – ha commentato Massimiliano Marchese –. Il mio è un negozio dove vendiamo generi alimentari. Facciamo fatica, lavoriamo duramente e ci ritroviamo in queste condizioni". È accaduto alle 4 dell’altra mattina in una zona circondata da palazzi. Tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un negozio protetto da sistemi di allarme sofisticati, dal costo elevato. “Ma nessuno ha sentito niente – continua Marchese –. Chiaro che in situazioni di questo tipo i delinquenti hanno terreno fertile e fanno quel che vogliono. Da parte nostra posso dire che non ci sentiamo tutelati dallo Stato e questa è la cosa che più ci rammarica. Ci dicono che possiamo prendere i soldi dell’assicurazione, ma sapete quanto ci vuole? Intanto siamo in difficoltà”.

I sospetti sul furto di piazza Cavour vanno sulla banda di ladri che, nel territorio del Magentino, sfonda le vetrine dei locali con l’auto usata come ariete e fugge con il bottino. È successo a Inveruno, Marcallo con Casone, Mesero. Danni per migliaia e migliaia di euro e bottini sempre miseri. Ed è accaduto anche al Caffè Cavour di Boffalora sopra Ticino, proprio vicino alla centrale piazza Matteotti: un’auto ariete ha spaccato la vetrina e i ladri hanno arraffato qualche soldo.

A Vittuone c’è però un altro episodio, avvenuto nei giorni scorsi, sul quale sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri. Erano le 21 circa in via IV Novembre e un uomo di origini peruviane stava camminando tranquillamente, quando è stato avvicinato alle spalle da un individuo che l’ha aggredito, strappandogli la borsa per poi fuggire e far perdere le sue tracce. Ancora da accertare il bottino. La vittima ha riportato traumi su varie parti del corpo. È stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza e trasferita, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta.