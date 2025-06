Criminali nell’economia. Oltre 10mila operazioni in meno di due anni

Eseguite oltre 10mila operazioni in meno di due anni. È solo uno dei dati che emerge dal bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Bergamo che ieri nella cornice della caserma Donini, in via dello Statuto, ha festeggiato il 251°anniversario. Tornando alle cifre, nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, le fiamme gialle di Bergamo hanno eseguito 9.369 interventi e 1.080 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività hanno consentito di individuare 134 evasori totali, e 719 lavoratori in "nero" o irregolari. Approfonditi, inoltre, 21 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a manipolazioni dei prezzi di trasferimento. I soggetti denunciati per reati tributari sono 481, di cui 10 in arresto. All’esito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria, sono stati sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 5,5 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 757 interventi, di cui 187 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Nell’ambito della collaborazione con l’autorità giudiziaria -penale e contabile - sono state eseguite 28 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati oltre 172 soggetti e segnalati alla Corte dei Conti, 10 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 11,4 milioni di euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 48 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 17 interventi, che hanno portato alla denuncia di 39 persone, di cui 13 in arresto, e al sequestro di beni per oltre 2,3 milioni di euro. In materia di reati societari e del codice della crisi d’impresa, sono stati denunciati oltre 67 persone (sei arrestate), ed effettuati sequestri per circa 2 milioni di euro, mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione sono stati denunciati 12 soggetti, di cui 1 in arresto. F.D.