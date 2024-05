Nasce il life camp per gli adolescenti

Non un tradizionale campo estivo ma "un percorso finalizzato ad abbracciare stati di fragilità dell’età dell’adolescenza" che comprende oltre a tornei e sfide, anche "mindfulness, speech e motivazione, falò in cerchio" e altri momenti meno tradizionali: nasce da un gruppo di lavoro di Legnano il life camp alternativo "This is me", iniziativa che avrà tra i protagonisti ancora il cestista e influencer Tommaso Marino e il gallaratese campione dello sci nautico paralimpico Daniele Cassioli, scelti per raccontare la loro esperienza proprio perché oltre ai risultati sportivi possono arricchire il percorso formativo attraverso il lavoro svolto nel campo del sociale. Marino che ha militato a lungo nella Serie A di basket italiano e che al momento è in forza al Legnano. È molto conosciuto per essere opinionista delle partite di NBA per Sky Sport e come influencer sui social network. "Al life camp racconterò ciò che è stato fatto con la Onlus Slums Dunk – spiega -: creare campi di basket in aree disagiate del pianeta per far crescere opportunità di gioia ovunque".

Cassioli, cieco dalla nascita, è un campione di sci nautico, con 28 titoli mondiali conquistati, e una laurea in fisioterapia: "Creare occasioni di confronto e ascolto, in un ambiente adatto come il life camp, può incidere in maniera determinante in quel processo che definirà e modellerà gli adulti di domani". Il life camp ha una durata di una settimana, 16-22 giugno e 23-29 giugno, e si terrà a Pragelato, località fra Sestriere e Pinerolo.P.G.