Legnano, il liceo Galilei si fa bello: ecco il murale dedicato a Milano-Cortina 2026 Legnano

Legnano (Milano) – Un murale all’esterno del Liceo Galilei di Legnano – ovviamente a tema sportivo – tradotto in pratica da alcuni tra gli artisti più conosciuti in questo specifico genere, e una biciclettata storica da compiere in sella alle biciclette Legnano per celebrare il marchio attraversando i luoghi simbolo della città e collegati alla vicenda dell’azienda. Ci sono anche queste due iniziative nel contesto del progetto Attiva-Mente, che ha permesso al Comune di Legnano di “portare a casa” ben 100mila euro di finanziamento per le iniziative collegate alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del prossimo anno. Prima di tutto, il murale.

Ad occuparsi della realizzazione del lavoro sarà il collettivo Orticanoodles, che così si presenta sul proprio sito: “Orticanoodles nasce come collettivo di stencil art e affina questo strumento intervenendo sia sulle tecniche di produzione delle matrici, sia sulla colorazione, che varia nel tempo dallo spray al pennello. La relazione dell’opera con il luogo pubblico che la ospita occupa nella ricerca di On un ruolo fondamentale. L’opera stradale, nonostante la sua volatilità, è studiata nei minimi dettagli e ha portato alla realizzazione di oltre 100 opere di arte urbana in Italia e nel mondo”. “Oltre che una firma di arte urbana – spiegano i due artisti che formano il collettivo –, On è anche una factory di curatela e produzione per artisti di altre città che il collettivo invita a dipingere a Milano: On si riconosce in rete con altri colleghi artisti, in una logica votata all’inclusione e alla forza del pensiero plurale, lontano dall’esclusività e dalla prospettiva individualistica”.

La realizzazione dell’opera è prevista entro maggio di quest’anno. Il tema dovrà essere in relazione al progetto complessivo (dunque sport, Olimpiadi e filosofia) e il murale troverà spazio sulla parete esterna del Liceo Galilei: il costo dell’intervento supera di poco i 12 mila euro. La biciclettata storica con biciclette Legnano, con partenza e arrivo al Castello di San Giorgio e tappa nei luoghi significativi della produzione biciclette Legnano, è invece al momento fissata per domenica 14 settembre. Il percorso prevede di far tappa alle ex Fonderie Tosi, sulla parte ovest dello stabilimento, all’azienda Duplomatic in piazzale Bozzi e alle case Wolsit di via XX Settembre: a ogni tappa saranno collocate anche strutture con fotografie storiche e pannelli.