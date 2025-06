Mucche cadono nel canale. Una decina finisce affogata

Un’insolita scena ha attirato l’attenzione dei residenti lungo il canale Villoresi: una trentina di mucche è finita in acqua e si è fatta trasportare dalla corrente verso Arconate. L’inatteso episodio si è verificato ieri nelle campagne attorno a Lonate Pozzolo. Stando alla prima ricostruzione il gruppo di bovini, forse in cerca di refrigerio a causa del caldo opprimente, sarebbe accidentalmente scivolato nel canale. Una volta in acqua, le mucche non sono riuscite a risalire gli argini e hanno quindi continuato a nuotare, seguendo il corso della corrente. Gli animali hanno superato Castano Primo e sono poi arrivate ad Arconate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Ma non tutte, perché una decina nel frattempo era affogata. Le squadre di soccorso hanno predisposto una barriera per intercettare il bestiame e recuperarlo. La singolare vicenda ha suscitato grande curiosità tra gli abitanti della zona, stupiti nel vedere le mucche trasformarsi per un giorno in insoliti nuotatori.

Ch.S.