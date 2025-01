Movibus, corse soppresse e disagi per pendolari e studenti: altra lettera a Città Metropolitana

Legnano, 27 gennaio 2025 – I consiglieri metropolitani Christian Colombo e Raffaele Cucchi hanno presentato un’interrogazione scritta al sindaco metropolitano Giuseppe Sala per fare luce sulla gestione critica del trasporto pubblico locale nella provincia di Milano.

“Abbiamo chiesto conto a Città Metropolitana delle numerose segnalazioni di soppressione di corse di autobus su diverse tratte provinciali – spiegano Colombo e Cucchi –. Questi tagli stanno causando gravi disagi a pendolari, studenti e alle fasce più fragili della popolazione. La situazione è resa ancora più critica dalla cronica carenza di personale, in particolare di autisti, che sta compromettendo ulteriormente la gestione delle linee su gomma”.

A peggiorare il quadro, il recente annuncio di Movibus, uno dei principali operatori locali, che ha comunicato la necessità di ridurre corse su almeno una dozzina di linee. "Questa notizia – proseguono i consiglieri – non fa che aumentare le preoccupazioni dei cittadini e degli amministratori locali”.

"A differenza di Milano – continuano Colombo e Cucchi – servita da una rete articolata che comprende metropolitana, ferrovia, tram, taxi e servizi di sharing, molti comuni della provincia dipendono esclusivamente dagli autobus per i collegamenti quotidiani. Per queste comunità, il trasporto pubblico su gomma è l’unica alternativa reale all’automobile”.

I due consiglieri puntano il dito contro la gestione “milanocentrica” della Città Metropolitana, sottolineando come l’attenzione riservata al capoluogo stia penalizzando le aree periferiche. “Grazie alla nostra interrogazione – aggiungono – vogliamo chiarire quale sia il ruolo dell’amministrazione metropolitana in questa crisi e conoscere le strategie che il sindaco Sala intende adottare per risolverla. Non è accettabile che i cittadini della provincia siano lasciati soli di fronte a problemi tanto gravi. Anziché concentrarsi su sterili polemiche mediatiche contro il Ministro dei Trasporti Salvini, il centrosinistra milanese dovrebbe affrontare le criticità territoriali che la Lega sta mettendo in evidenza".

Per Colombo e Cucchi, il trasporto pubblico locale rappresenta una leva fondamentale per garantire la qualità della vita nelle realtà periferiche: "Lasciare i nostri cittadini senza un adeguato servizio di collegamento è inaccettabile. Ci aspettiamo risposte concrete e interventi tempestivi”, concludono.