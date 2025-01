Movibus, nuovi orari 2025: le modifiche e le linee interessate

Legnano (Milano) – 8 gennaio 2025 – Sempre più difficile la vita dei pendolari. Tra ritardi, soppressioni e scioperi, non è semplice utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi. Oltre ai treni e alle metropolitane, ci sono gli autobus o i pullman. E tra le varie aziende c’è Movibus che ha informato tutti i viaggiatori che, a partire dal 13 gennaio 2025, verranno apportate modifiche agli orari di alcune linee.

Una revisione, si legge sul sito internet, si rende necessaria a causa della persistente carenza di personale nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure professionali adibite alla guida degli autobus.

“Siamo consapevoli dei disagi che tali modifiche potrebbero arrecare agli utenti delle linee interessate. Tuttavia, abbiamo ritenuto indispensabile intervenire in modo strutturale, modificando gli orari e adottando nuove riduzioni, al fine di garantire l’affidabilità delle corse programmate e effettuate”, spiegano da Movibus. E ancora: “Questa decisione è stata presa per affrontare e risolvere, per quanto sarà possibile, i numerosi salti di corse registrati nei mesi di novembre e dicembre”.

Le linee

Ecco le linee interessate alle modifiche: Z602, Z603, Z6C3, Z611, Z612, Z621, Z622, Z627, Z641, Z642 e Z644

Gli orari dal 13 gennaio 2025