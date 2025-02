Morta Daniela Bonazzoli, titolare del bar Il Portico: Arluno in lutto per la Dani

Arluno (Milano) – È stata una malattia a prendersi Daniela Bonazzoli, 59 anni, amata titolare del bar Il Portico di Arluno di cui era colonna portante insieme al marito Enzo.

Tutti conoscevano “la Dani del Portico”, e non solo ad Arluno: generazioni intere di ragazzi e ragazze hanno frequentato il suo bar per il caffè, il gelato e l’aperitivo, affezionandosi al suo modo sempre diretto e divertente di comunicare con le persone. Il vuoto che lascia oggi è intenso, non solo simbolico.

In un’epoca in cui tutto avviene sui social network, lutti compresi, il Portico ha ancora una volta la forza di essere un bar d’altri tempi, fatto e frequentato da persone di altri tempi, in senso buono: niente profili o pagine sui social network, oggi il lutto è fatto di ricordi, biglietti e affetto. L’autenticità di Daniela e di Enzo è stata - ed è ancora - una gemma di cui moltissimi hanno riconosciuto il valore. Forse è anche per questa ragione che il dolore della comunità ora è, a sua volta, ancora più autentico.

I funerali saranno celebrati mercoledì 26 aprile alle 10.00 nella chiesa parrocchiale di Arluno.