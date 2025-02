Addio a Pietro Rusignuolo, il figlio dell’ex presidente del Legnano Calcio aveva 29 anni

Legnano (Milano), 13 febbraio 2024 - La città piange la prematura scomparsa di Pietro Rusignuolo, 29 anni, figlio di Mauro Rusignuolo, ex presidente del Legnano Calcio dal 1999 al 2002.

Pietro, cresciuto nel settore giovanile dei lilla, era una figura amata e rispettata, sia nel mondo sportivo che professionale. A ricordarlo con profondo affetto e dolore sono stati la direzione e i colleghi del centro sportivo B.FIT di Legnano, dove lavorava, che hanno voluto dedicargli un messaggio di cordoglio: "Addio Pietro…, ci ha lasciati prematuramente all’età di soli 29 anni il nostro amato Pietro Rusignuolo. Un ragazzo dall’intelligenza sopraffina, dotato di un’etica professionale unica e di una bellezza rara, ma soprattutto una persona straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua scomparsa per una malattia incurabile ci lascia attoniti e colmi di dolore. Il suo ricordo vivrà per sempre in noi. Tutto lo staff del centro sportivo B.FIT si stringe in un abbraccio di cordoglio ai genitori Mauro e Annalisa, alla compagna Arianna e ai suoi cari. In occasione del funerale, il centro sportivo B.FIT resterà chiuso. Riposa in pace, Pietro".

Una perdita che lascia un grande vuoto nella comunità legnanese, che oggi si stringe attorno alla famiglia Rusignuolo nel ricordo di un giovane uomo speciale. Anche il Legnano calcio ha voluto esprimere il cordoglio: "L'A.C. Legnano si unisce al dolore di Mauro Rusignuolo, ex Presidente del club lilla tra il 1999 ed il 2002, per la prematura scomparsa del figlio Pietro. Alla famiglia Rusignuolo vanno le condoglianze da parte di tutta la società".