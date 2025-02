Morimondo, pensionato di 72 anni cade mentre fa legna con il trattore: è in prognosi riservata

Legnano, 11 febbraio 2025 – Un pensionato di 72 anni originario di Morimondo versa in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas, a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in un campo di Cascina Chiappana nel territorio di Abbiategrasso (Milano).

L'uomo, mentre stava raccogliendo della legna a bordo di un trattore, è caduto per cause ancora imprecisate. I soccorsi sono scattati solamente nella tarda serata dopo che la moglie non lo aveva visto rincasare come di consueto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbiategrasso, 118 e carabinieri con il supporto dell'elisoccorso giunto da Brescia. Le condizioni sono apparse subito molto gravi nonostante l'arrivo immediato dei soccorritori. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata in codice rosso.