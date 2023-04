Monumento imbrattato I parà lo ripuliscono

Per la seconda volta i parà hanno ripulito il monumento ai paracadutisti di via Biffi dagli imbrattamenti realizzati nottetempo a Saronno. Giovedì mattina alle 10,30 tre paracadutisti dell’8º Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore, caserma Briscese di Legnago, provincia di Verona, sono arrivati a Saronno e si sono rimboccati le maniche. Con grande attenzione per il marmo nero del monumento hanno eliminato il graffito nella parte anteriore “No army no war“ e la secchiata di vernice rosa sul retro. Un’attività portata avanti con il sostegno dell’associazione Anpdi di Saronno, presente anche il portavoce Luigi Tintori. In azione anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che ha condannato con forza il vandalismo, seguìto poi anche dal sindaco Augusto Airoldi e quindi dal presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli. "Era già successo nel 2019 che i paracadutisti si prendessero cura di questo monumento – ha spiegato il consigliere – È stata un’occasione per rimarcare l’omaggio e il ricordo di chi si è sacrificato per il proprio Paese. Un gesto e un impegno che dovrebbe essere rispettato senza se e senza ma".

Sara Giudici