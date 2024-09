Monopattino contro bici. Perde la vita a 25 anni

Scontro fra bici e monopattino: morto un 25enne. Nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22, uno cittadino di nazionalità tunisina, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Strada provinciale Saronnese a Rescaldina. Il 25enne, poco dopo le 22, stava guidando un monopattino elettrico e nel, tentativo di superare un giovane in sella a una bicicletta che stava procedendo nella tessa direzione, l’ha urtato causando una rovinosa caduta per entrambi. Nella carambola il 25enne ha battuto violentemente la testa sull’asfalto: i soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato riversi a terra, privi di sensi, i due protagonisti dell’incidente.

Nonostante il rapido trasferimento in codice rosso all’ospedale di Legnano, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso. Il 25enne aveva addosso aveva il documento di un’altra persona e solo dopo la verifica delle impronte digitali i carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorsi del 118, sono riusciti a identificarlo. Il 22enne che stava procedendo in sella alla bicicletta, invece, un cittadino di nazionalità ucraina residente in zona, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Garbagnate e non è in pericolo di vita. I militari della Compagnia di Legnano stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Negli ultimi giorni sono successi diversi incidenti nel legnanese con protagonisti i monopattini. Prima a Canegrate, con un 22enne rimasto ferito. Poi qualche giorno fa alle 6.50 a Nerviano, in via Lazzaretto, quando il mezzo elettrico si è scontrato con un’automobile. Ad avere la peggio un 21enne portato all’ospedale di Legnano da un’ambulanza della Croce Bianca.

Negli ultimi anni, con la crescente diffusione dei monopattini elettrici, si è registrato un aumento significativo degli incidenti legati al loro utilizzo. Questi veicoli, pur essendo ecologici e pratici, comportano alcuni rischi, soprattutto in contesti urbani dove convivono con altri mezzi di trasporto come auto, biciclette e pedoni. Secondo le forze dell’ordine molti utenti non rispettano i limiti di velocità o utilizzano i monopattini in modo spericolato, aumentando il rischio di perdita di controllo. Spesso, le città non sono attrezzate con piste ciclabili adeguate, costringendo i monopattinisti a condividere la strada con auto e moto o i marciapiedi con i pedoni, aumentando il rischio di scontri.

Christian Sormani