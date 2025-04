Milan Club. La Pasqua è Rossonera

Il Milan Club Busto Garolfo rinnova la tradizione con la 41esima edizione della “Pasqua Rossonera“, in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 21 presso la sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Una serata aperta a soci, amici e simpatizzanti. Sul palco due ospiti d’eccezione. Il primo è Walter Maffei, uno dei più apprezzati illusionisti italiani, noto per la raffinatezza delle sue performance e per la capacità di fondere magia, teatro e comicità: il suo "Gran Galà della Magia" promette di incantare grandi e piccoli. Al suo fianco Didi Mazzilli, volto noto del programma televisivo Colorado Cafè.