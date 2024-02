Mezzo dei rifiuti investe ottantenne

Grande apprensione per le condizioni del pensionato 80enne investito ieri mattina da un mezzo della nettezza urbana alla Cassina Ferrara. E’ successo intorno alle 10 sotto una pioggia battente in via Balestrini a poca distanza dall’ospedale cittadino. La dinamica sarà chiarita dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti a partire da quella del conducente del mezzo. Secondo alcuni residenti il pensionato sarebbe stato colpito dal mezzo in retromarcia. Ed effettivamente è così che l’hanno trovato alcuni testimoni sotto la parte posteriore del camioncino per la raccolta della spazzatura adatto alle strette vie della zona. Il conducente si è subito fermato e con i passanti ha chiamato il numero unico delle emergenze facendo accorrere i soccorsi. Sul posto due pattuglie della polizia locale per deviare la circolazione e una dei carabinieri. Per soccorre l’anziano sono intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, l’auto infermieristica cittadina e l’elisoccorso. che però è ripartito quasi subito. Il ferito che ha riportato un trauma al torace e all’arto superiore è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Per estrarlo da sotto il mezzo in sicurezza

sono intervenuti anche

i vigili del fuoco di Saronno. S.G.