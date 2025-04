Labrador anti-spaccio. Legnano chiama Gallarate

LEGNANO (Milano) Sarà un cane Labrador "specializzato", proveniente da Gallarate, ad occuparsi delle verifiche che la polizia locale di Legnano mette in atto in occasione di alcuni servizi specifici per trovare tracce di sostanze stupefacenti durante i controlli. L’accordo è stato stipulato in queste settimane e permetterà alla polizia locale cittadina di “convocare“ il cane.

Il Comune di Gallarate, infatti, dispone tra le altre dotazioni anche di un cane Labrador e di due conduttori specificatamente addestrati e formati per lo svolgimento di attività di ricerca di sostanze stupefacenti: il Labrador, in particolare, è specializzato nella ricerca di sostanze come hashish, eroina, cocaina e marijuana e potrebbe essere dunque utilizzato nei servizi mirati che la polizia locale di Legnano già da tempo compie in alcune zone della città conosciute per le attività di spaccio. Trovata questa nuova soluzione (in passato si era fatto ricorso ad altre risorse) al Comune di Legnano non è restato altro da fare che avanzare al Comune di Gallarate l’istanza per valutare la possibilità di attivare il servizio di supporto e stanziare poi la cifra necessaria per finanziare l’attività: facendo dunque riferimento al tariffario predisposto dal Comune di Gallarate, con circa 2.500 euro la polizia locale di Legnano potrà utilizzare in questa prima fase cane e conduttori per una decina di interventi coordinati sul territorio. Paolo Girotti