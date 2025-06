Mercatino del riuso, nuova vita agli oggetti

Salvaguardare il Pianeta praticando l’economia circolare, anche in modo ludico. Visitando un mercatino, per esempio, e scoprendo come prolungare il ciclo di vita di prodotti che pensavamo destinati alla raccolta differenziata. Per questo l’osteria sociale La Tela ci invita domani, festa della Repubblica, a partecipare all’iniziativa Rivivi il passato, rinnova il presente, esponi, vendi scambia! Dalle 10 alle 18, nel cortile dell’osteria, in via Saronnese 31, si svolgerà il mercatino del riuso.

"Un’occasione unica per dare una seconda vita a oggetti o materiali sfiniti dall’uso quotidiano - spiega il presidente, Giovanni Arzuffi -. Perché gettare una rete metallica se può, con l’opportuna creatività, diventare una scultura? Perché buttare un abito fuori moda se, con un taglio e due cuciture, può diventare un nuovo bel vestitino? Perché gettare dei cd o dei vecchi lp di Celentano, che non ascolti più? C’è sicuramente qualche appassionato del Molleggiato interessato a prenderli. Oppure un vaso che diventa una lampada, una teiera che diventa un portafiori, una vecchia coperta che diventa una borsa e così via, con unico limite la nostra fantasia. Più di 15 bancarelle di persone che hanno individuato una seconda vita ad oggetti di uso comune pronti per la discarica. Ma anche spazio per chi non vuole portare alla piazzola comunale un oggetto che non utilizza più, ma che potrebbe essere scambiato e utilizzato in un’altra casa o in un altro modo. Diamoci una mano, anzi una seconda mano per rendere il mondo un po’ più vivibile".

Accanto agli espositori verrà allestita anche un’area ristoro. Ricordiamo che La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune e gestito in Ati dalle cooperative La Tela e Meta, insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale. Da anni si spende perché la cultura della legalità si diffonda sempre di più, a partire dalle giovani generazioni.

Proprio in questo solco, ha recentemente organizzato il concorso RicordaTela-Storie di mafia e ingiustizia. Promosso in collaborazione con il Presidio territoriale di Libera Legnano intitolato ad Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, il Patto dei sindaci dell’Altomilanese e il Comune (assessorati all’istruzione e alla legalità), la competizione si era posta l’obiettivo di chiedere agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Legnanese di ricercare informazioni sulle vittime innocenti di mafia minori di 19 anni e di raccontare la loro storia con brevi racconti, opere grafiche o fumetti. Hanno partecipato 23 classi di 10 scuole diverse, presentando 44 opere. Per le scuole medie hanno vinto gli alunni della 3D della scuola Dante Alighieri di Cerro Maggiore, per le scuole superiori il primo premio è andato alla classe 5B Turismo dell’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano.

Silvia Vignati