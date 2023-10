Medici di base in affanno. Arrivano nuovi rinforzi a Legnano e Parabiago

Novembre porta nuovi titolari di medicina generale sul territorio. Giovedì 2 prenderanno servizio a Legnano Rossella Farcica (era incaricato provvisorio), con ambulatorio in via Ciro Menotti 174, a Parabiago Gabriele Rovello (classe 1995), con studio in via Marconi 24. Lunedì 6, a Legnano, sarà il primo giorno di lavoro di Margherita Petralia.

Dunque una boccata d’ossigeno in uno degli ambiti, quello di Legnano e Rescaldina, più disastrati per la carenza di professionisti. La scelta dei nuovi medici di famiglia sarà possibile attraverso vari sistemi: il fascicolo sanitario elettronico, le farmacie e gli uffici Scelta e revoca. Ma sarà effettuabile solo a decorrere dalla data di inizio dell’attività, eventuali richieste cartacee o sul portale web della Scelta e revoca in data antecedente saranno chiuse automaticamente e dovranno essere ripresentate.

Alla pagina “cambio medico“ del fascicolo sanitario, i nomi su Legnano da scegliere sono al momento quattro - Giada Castelli, Anna Maria Turra, Lucia Chelazzi e Marina Anna Colombo - nessuno su Rescaldina.

Giada Castelli ha preso servizio il 9 ottobre a Legnano e nel giro di pochi giorni si è ritrovata con 500 pazienti. Legnanese, classe 1997, la dottoressa riceve in uno studio associato di via Cuttica 40. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ora è alle prese con il corso di specializzazione di Medicina generale. Grande amore per la professione, fortissima volontà di mettersi a servizio della comunità.

Per chi non avesse il medico di medicina generale, rimangono sempre attivi gli ambulatori medico temporanei di Nerviano (ex palazzo municipale, via Vittorio Veneto), Inveruno (piazza don Villa 2) e Castano Primo (via Moroni 8). ll medico che opera in queste strutture non eroga le prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica, i punti di sutura o altre medicazioni. I certificati per attività sportiva, rientro scolastico o altri certificati medici possono essere ottenuti a pagamento, come per i medici di famiglia.

Prima di raggiungere la sede dell’ambulatorio è sempre utile verificare date e orari in Rete, perché la programmazione mensile degli spazi può avere delle variazioni e il rischio è di buttar via tempo e benzina.

Infine, martedì l 31 ottobre cesserà il servizio Roberto Bertani, di Busto Garolfo.