Mangiano a sbafo in pizzeria e scappano Caccia alla famigliola

Mangiano a sbafo in pizzeria e poi scappano. Avrebbe le ore contate la famiglia che in questo periodo ha mangiato senza pagare in diverse trattorie di zona. I tre, due adulti ed una bambina di circa cinque anni, usano la scusa di uscire dal locale a fumare prima del dessert, poi scompaiono nel nulla. I carabinieri sarebbero sulle tracce di due trentenni residenti nel legnanese. I due truffatori nelle scorse settimane sarebbero entrati in azione a Busto Arsizio al ristorante Capri e in altri locali di zona. Per loro potrebbe scattare la denuncia per truffa e insolvenza fraudolenta: in caso di condanna comporta una pena fino a due anni o una multa fino a euro 516: saldare il conto, tuttavia, prima che sia emessa una condanna estingue il reato.