Legnano: il giorno dopo il nubifragio. Domani riapre il cimitero monumentale

Legnano, 26 luglio 2023 – Nella giornata di domani, giovedì 27 luglio, riaprirà il cimitero Monumentale, mentre il cimitero Parco sarà aperto esclusivamente nell’area adibita ai funerali: è questa una delle decisioni assunte in occasione della seconda riunione operativa tenutasi fra giunta e dirigenti comunali interessati a fare il punto sugli effetti del maltempo della giornata di lunedì 24 luglio e della nottata.

L'albero caduto al vecchio ospedale di Legnano

Oggetto della riunione l’analisi delle situazioni critiche creatisi in città a partire dagli esiti delle ricognizioni compiute nei punti sotto osservazione. Con un’ordinanza, considerato che la situazione delle alberature non presenta rischi, si è provveduto anche a riaprire il parco della biblioteca dove, nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi erano in programma degli eventi. Sempre domani, ad opera di Amga, comincerà la rimozione degli alberi caduti, a partire da Corso Italia.

Amga provvederà anche a rimuovere il verde caduto nel giardino Piera Pattani; terminato il lavoro l’area potrà riaprire al pubblico. Resta vietato l’accesso a tutti gli altri parchi, giardini e aree verdi comunali.

Aemme linea ambiente ha proseguito nel lavoro di pulizia delle strade: restano ancora chiuse le vie dove si sono abbattuti alberi e mentre in via Candiani si è in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, in viale Gorizia si attende l’arrivo dell’autogru, necessaria a sollevare il tronco durante il taglio per evitare il danneggiamento del condominio e della sua recinzione.

Anche in tutti i nidi e nei centri estivi i bambini sono rimasti all’interno delle strutture. Il Comune sta provvedendo a raccogliere elementi necessari da trasmettere a Regione Lombardia per richiedere il risarcimento dei danni subiti dall’ente pubblico. Il Comune, sulla scheda, provvederà anche a segnalare alla Regione che privati cittadini e imprese hanno subito dei danni a causa del maltempo.

Per questo l’amministrazione comunale ha invitato i privati cittadini e imprese a raccogliere la documentazione sui danni subiti che potrà essere utile nel caso in cui Regione Lombardia comunicasse di avere ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità; condizione per cui anche ai privati potrebbero essere riconosciuti i risarcimenti.