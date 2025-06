Elettricisti e contabili. Il requisito è l’esperienza

Elettricista, 1 posto. Requisiti: esperienza biennale, titolo di studio in linea, patente B e mezzo proprio. Requisiti: nuova costruzione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici per azienda di impiantistica elettrica. Contratto: tempo determinato tre mesi scopo tempo indeterminato. Sede di lavoro: Legnano (Milano); per informazioni e candidature sito internet www.afolmet.it/offertedilavoro, codice offerta 94365. Impiegato contabile, 1 posto. Requisiti: esperienza; diploma in ragioneria o laurea in giurisprudenza o economia; conoscenza Office e patente B. Mansioni: elaborare paghe e segreteria in studio professionale. Contratto: part time a tempo determinato per 6 mesi, con possibile indeterminato. Sede di lavoro: Sesto Calende (Varese); per candidarsi inviare mail e cv a presel.cpigallarate@provincia.va.it, codice offerta 13585