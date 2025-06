Cercare un impiego. Le strategie giuste

Cercare lavoro è un’attività che richiede metodo e strumenti giusti. Se ne parlerà martedì 10 giugno, alle 14, nel workshop gratuito “Lavoro cercasi: i migliori siti, network e strategie per trovare opportunità”, organizzato all’Afolmet Red Point di Corbetta, in provincia di Milano. Durante l’incontro, gli esperti di Afol Metropolitana racconteranno quali sono le piattaforme giuste per cercare lavoro, le strategie e i canali più efficaci per farsi notare dalle aziende in cerca di personale. Il workshop è stato pensato per fornire un quadro aggiornato e concreto su come muoversi nel mondo della ricerca attiva di lavoro, con un focus particolare su LinkedIn e le strategie per individuare opportunità “nascoste” o non pubblicate che si trovano nei canali informali, spesso accessibili solo grazie a una rete di contatti. Si spiegherà quindi l’importanza del networking e di come coltivarlo nel modo giusto grazie ai social e alle community online e offline. Saranno dati consigli anche su come costruire il proprio profilo professionale e gli errori da evitare. L’iniziativa è la terza promossa nell’ambito dei servizi gratuiti dell’Afolmet Red Point di Corbetta, lo spazio dedicato al lavoro, orientamento e formazione, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in via Verdi 26. All’interno del Red Point è possibile trovare orientamento e coaching professionale personalizzato, percorsi per l’autoimprenditorialità, supporto nella scelta dei corsi di formazione, attraverso le opportunità del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e un sostegno per candidarsi anche alle offerte di lavoro aggiornate della banca dati di Afol Metropolitana.