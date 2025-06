Emozioni al Festival del Teatro. Uno spettacolo su Felice Musazzi

Anche Vanzaghello sarà protagonista del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri, rassegna itinerante diretta da Francesco Pellicini, che quest’anno propone ben 20 spettacoli in cartellone, promettendo un’edizione emozionante e coinvolgente. La presentazione ufficiale del festival si è tenuta nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti, che ha confermato l’adesione del Comune all’iniziativa culturale di rilievo regionale. L’appuntamento vanzaghellese è fissato per giovedì 11 luglio, alle ore 21, con lo spettacolo “Dal fronte al palco, una felice avventura”, dedicato alla memoria di Felice Musazzi, indimenticato protagonista della scena teatrale lombarda. Sul palco si esibiranno Francesco Pellicini, Matteo Carassini, Fazio Armellini e Giordano Fenocchio, per una serata che promette emozioni, sorrisi e riflessioni nel segno della tradizione e dell’identità culturale del territorio. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà comunque garantito. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

