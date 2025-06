Oratori estivi. Arrivano i fondi per i progetti

Trentamila euro dalla Fondazione Ticino Olona per gli oratori, un budget solo apparentemente dimezzato rispetto allo scorso anno perché, come si usa dire, quello che è uscito dalla porta, rientrerà dalla finestra addirittura raddoppiato (altri 60mila euro) perché confluito in un ulteriore bando targato Fondazione Cariplo. Nella seduta dell’ultimo Cda della Ticino Olona, infatti, sono stati approvati i progetti presentati sul Bando Oratori 2025: "Quest’ultimo è sempre il primo a essere chiuso nell’anno perché i tempi dell’attività estiva partono immediatamente con il termine dell’anno scolastico – spiega il presidente, Salvatore Forte (nella foto) –, e le parrocchie, che si attivano anche indipendentemente dall’approvazione dei progetti presentati, hanno comunque bisogno di conoscere se possono contare su un contributo da parte nostra. Il servizio che gli oratori svolgono è importantissimo, fanno azione di sussidiarietà e senza di loro molte famiglie e moltissimi giovani e adolescenti sarebbero in grossa difficoltà". Questi 30mila euro, dunque, sono la prima tranche di un totale di 90mila euro che grazie alle due Fondazioni andranno ad alimentare le iniziative degli oratori del territorio. Per tornare ai risultati del bando, sono stati presentati alla segreteria della Fondazione 12 progetti in tutto, di cui uno purtroppo non è risultato ammissibile. Tutti gli altri hanno ricevuto un contributo, seppur ridotto rispetto alle richieste che quasi raddoppiavano (58mila euro) la disponibilità totale del bando.

"Anche per questo motivo - conclude Forte - voglio ricordare che anche la Fondazione ha bisogno di essere supportata nella sua attività. Una donazione alla Fondazione è un sicuro aiuto a chi ha bisogno",

P.G.