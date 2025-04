Canegrate, stalking nei confronti dei vicini di casa: arrestato Fruttidigelso

Canegrate (Milano) – Sui social si presentava come “Fruttidigelso” ed era solito molestare i vicini di casa ormai da parecchio tempo: pochi giorni fa ogni limite è stato superato e l’uomo è stato infine arrestato ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno eseguito una misura cautelare per stalking emessa dal tribunale di Busto Arsizio.

L’uomo, classe 1963, era ormai noto a Canegrate per le continue intemperanze e le aggressioni verbali. Alle prese con chissà quali demoni, il 62enne era anche vittima delle proprie manie complottistiche, per le quali identificava come responsabile ogni persona gli capitasse a tiro. Spesso e volentieri, dunque, usciva dalla sua abitazione in via Venezia megafono alla mano per manifestare le sue idee senza alcun limite e apostrofando qualsiasi persona di trovasse a transitare nella sua zona in situazioni a lui non gradite (ad esempio a passeggio con il cane), comprese le forze dell’ordine.

La tecnologia, poi, offre nuove “potenzialità di espressione” in casi come questo e così il canegratese aveva deciso di manifestare le sue idee e le sue idiosincrasie anche utilizzando YouTube, dove presentandosi come Fruttidigelso postava di continuo video farneticanti e talvolta incomprensibili, utilizzati per prendere di mira i vicini di casa, il Comune e le forze dell’ordine. I vicini, che hanno vissuto come un incubo gli ultimi mesi, si erano già in passato rivolti alle forze dell’ordine e quando la misura è stata colma, per l’uomo è arrivata la misura cautelare in carcere decisa dal tribunale di Busto Arsizio per gli episodi accumulati dal marzo 2023 a oggi.