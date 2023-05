Incidente a Magnago, auto contro moto in via Marconi: grave centauro di 22 anni

Magnago (Milano) – Un 22enne è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni dopo un terribile incidente stra dale. Il sinistro è avvenuto a Magnago, fra un'auto e una moto. Lo scontro attorno alle 8 in via Marconi, poco prima dell'incrocio con via Cremona. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio e l'elisoccorso in arrivo da Milano. In supporto è intervenuta anche l'automedica. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Legnano.

Il ragazzo in moto, un 22enne, ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sabato a Parabiago per uno scontro frontale fra due vetture è morto un 29enne di Busto Garolfo.