Vanzago, investita e uccisa mentre porta a spasso il cane

Vanzago (Milano), 15 maggio 2023 - Stava portando a spasso il suo cane, come faceva tutte le mattine, quando è stata investita e uccisa da un auto. Dramma lunedì mattina a Vanzago. La vittima una pensionata di 72 anni. E' successo pochi minuti dopo le nove, sulla via Milano, la strada che collega Vanzago con Pregnana Milanese.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la 72enne che abita in una delle palazzine di via Assisi, poco distante dal luogo dell'incidente, stava portando a spasso il suo jack russell quando, giunta all'altezza del passaggio pedonale, mentre attraversava la strada per dirigersi verso la parte boschiva, è stata travolta da una Fiat Panda. Alla guida una donna che da Pregnana Milanese era diretta verso il centro del paese. Subito scattato l'allarme sul posto sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Sedriano, il personale dell'automedica e l'elisoccorso arrivato dall'ospedale di Bergamo.

Nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori la donna è morta sul posto. Sotto choe ma illesa la donna che era alla guida dell'auto. Polemiche da parte dei residenti sul fatto che la via Milano, dove recentemente è stata fatta la nuova asfaltatura, sia ancora senza segnaletica. Nel punto in cui la pensionata stava attraversando le strisce pedonale non sono ancora state rifatte e la siepe che divide la carreggiata dal marciapiede è molto alta. La donna alla guida della Fiat Panda potrebbe non aver visto la 72enne proprio a causa della vegetazione.