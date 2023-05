Incidente in viale Lombardia a Parabiago, muore un giovane di Busto Garolfo

Busto Garolfo – È morto nella notte fra sabato 13 e domenica 14 maggio il 29enne di Busto Garolfo rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto sabato sera verso le 19 a Parabiago, in viale Lombardia all’altezza della rotatoria che incrocia via Po.

L.G. – queste le sue iniziali – residente a Busto Garolfo si trovava al volante di una Seat al momento dello schianto, unico occupante della vettura. I soccorritori lo hanno portato d’urgenza all'ospedale di Legnano, dove è arrivato in codice rosso, a segnalare l’importanza dei traumi subiti e la gravità delle condizioni.

Stamattina, domenica 14 maggio, purtroppo è arrivata a terribile notizia della morte del 29enne. Nell’incidente sono rimasti feriti anche una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 25 anni che viaggiavano su un'altra auto. I due sono stati portati all’ospedale San Carlo di Milano.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi le due vetture stavano viaggiando lungo viale Lombardia e, per cause al momento ignote, si sono scontrate. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco volontari di Inveruno, i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di Parabiago.