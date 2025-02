Maglia speciale dei lilla. Un omaggio a Bergamaschi

Una maglia lilla per onorare la memoria di Fabrizio Bergamaschi, storico ultrà dei Boys scomparso prematuramente nel gennaio 2021. Capitan Mattia Noia e compagni scenderanno in campo con la speciale divisa nel match di domenica allo stadio Mari, contro il Mariano, capolista del girone A di Eccellenza. L’iniziativa porta la firma di Giuseppe Calini, imprenditore legnanese e autore dell’inno ufficiale dell’A.C. Legnano. "Questa maglia l’avevo fatta preparare tempo fa – racconta Calini – con l’intenzione di regalarla alla madre di Fabrizio. Purtroppo, quando ho saputo della scomparsa della signora Giuseppina, sono rimasto senza parole. Da allora mi sono ripromesso che un giorno il Legnano avrebbe giocato con questa divisa". Un’idea che ha subito trovato il sostegno della società lilla. "La dirigenza ha accolto la proposta – prosegue Calini – e, insieme al direttore organizzativo Nicola Caserta, abbiamo scelto la data di domenica 16 febbraio per farla indossare alla squadra".

Ch.So.