Magenta, rapina fuori dal fast-food: 21enne in ospedale

Magenta, 30 gennaio 2025 – Erano all’incirca le 23 di martedì quando nel parcheggio del Mc Donald’s di via Boffalora a Magenta si è consumata un’aggressione a scopo di rapina.

Un episodio violento sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione e ancora da ricostruire nei dettagli.

L’aggressione

Un giovane di 21 anni, di origini straniere, è stato avvicinato da due o tre persone. Anche loro erano stranieri, almeno dalle informazioni che i carabinieri sono riusciti ad avere. Avevano una pistola e hanno minacciato il ragazzo. Poi hanno afferrato una bottiglia rotta e lo hanno colpito in testa facendolo cadere. Il tutto per rubargli il telefonino cellulare.

L’allarme è scattato immediatamente al numero unico delle urgenze del 112 e ha portato sul posto l’equipaggio di turno della Croce Bianca di Magenta insieme ai Carabinieri della locale stazione e ai colleghi del radiomobile. Il ragazzo è stato trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita.

Le indagini

I militari hanno avviato le indagini. C’è da capire se quell’arma che portavano gli aggressori fosse vera. Gli investigatori propendono per una pistola ad aria compressa.

Cercheranno di individuare ulteriori elementi per arrivare a identificare quelle persone. Magari estrapolando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dislocate nella zona.

La fuga

All’arrivo dei carabinieri gli aggressori avevano fatto perdere le tracce. Il parcheggio del fast food si trova proprio a ridosso della strada statale 11 e della rotonda della Boffalora Malpensa. Facile trovare delle vie di fuga in quella zona.

Nel giro di pochi minuti è possibile raggiungere il vicino Piemonte e, con la Boffalora Malpensa, si imbocca la Milano-Torino in pochi chilometri. Resta la gravità dell’episodio di martedì sera che si aggiunge a quelli già avvenuti negli ultimi giorni. Oltre alla donna aggredita per la borsa a Pontevecchio, nella stessa frazione pochi giorni prima un’altra signora aveva subito un tentativo di aggressione.