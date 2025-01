Cervi e daini traslocano dal Parco Arcadia, duemila firme contro il piano: “Difendiamo un’oasi unica”

Bareggio (Milano) – Seduta straordinaria, aperta ai cittadini, oggi mercoledì 29 gennaio alle 17: il Consiglio comunale di Bareggio discuterà il futuro del Parco Arcadia e la scelta dell’amministrazione di trasferire altrove cervi e daini.

Una scelta che ha sollevato non poche domande e preoccupazioni. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, nuove normative imporrebbero requisiti specifici e risorse operative che i volontari attualmente impegnati non possono garantire. Il consiglio è molto atteso ma l’orario in cui è stato fissato - le 17 - ha sollevato alcune perplessità tra i consiglieri della Lista civica Bareggio2013 e del Parco Democratico. “Un orario inconsueto che penalizza i cittadini lavoratori”, affermano Monica Gibillini e Davide Casorati, consiglieri della Lista civica Bareggio2013. Sarebbe stato preferibile, secondo le minoranze, posticipare l’inizio almeno alle 18 per favorire una più ampia partecipazione. Inoltre, nonostante la richiesta di invitare un rappresentante del dipartimento veterinario dell’azienda sociosanitaria di Magenta, il Comune ha comunicato che il professionista contattato ha rifiutato l’invito e non parteciperà alla seduta. Questo, secondo le minoranza, lascerà il confronto senza un contributo tecnico che sarebbe stato molto utile. Parallelamente, una petizione lanciata nei giorni scorsi per sensibilizzare l’amministrazione comunale ha già raccolto oltre 2.000 firme.

La mobilitazione, avviata online, ha visto una crescita rapida delle adesioni con 1.000 firme raggiunte nelle prime 24 ore. I commenti lasciati dai firmatari sottolineano l’unicità del Parco Arcadia, definito da molti come “un’oasi unica nel suo genere nei dintorni”. I consiglieri promotori dell’iniziativa – Monica Gibillini, Davide Casorati, Lorenzo Zanzottera, Giancarlo Lonati, Tina Ciceri e Matteo Braga – sperano che la seduta di oggi diventi un’occasione per fornire risposte chiare alla comunità e per individuare soluzioni concrete: per questo, l’invito è quello di partecipare attivamente, nonostante l’orario scomodo. “Il futuro del Parco Arcadia - dicono le minoranze - con la sua natura e la sua fauna è un tema importante anche dal punto di vista affettivo per Bareggio e per il territorio circostante, un bene comune che merita attenzione e impegno condiviso”.