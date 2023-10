Magenta Dieci giorni a piedi per un cammino laico sulla Via del marmo rosa Partenza domani per un cammino laico che congiunge Ornavasso e Candoglia a Milano. In dieci giorni, a piedi, si scoprirà la storia d'acqua lunga mille anni, tracciando le connessioni tra l'uomo e il territorio. Un'esperienza unica per tutti.