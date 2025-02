Lotta ai tumori, riparte la campagna di controlli

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate rilancia la prevenzione oncologica: visite gratuite a Corbetta e Dairago. La lotta contro i tumori riparte dal territorio. Grazie all’impegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la prevenzione oncologica torna protagonista nel 2025 con un calendario di visite gratuite dedicate ai residenti e ai soci di Ccr Insieme Ets.

Un’iniziativa che, attraverso la collaborazione con le amministrazioni comunali e l’associazione Salute Donna Odv di Magenta, si pone l’obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti concreti per la diagnosi precoce e la tutela della salute. Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha ribadito con forza il valore di questo progetto, sottolineando come la prevenzione rappresenti un pilastro imprescindibile per il benessere collettivo.

"Investire in attività preventive significa non solo salvaguardare la vita delle persone, ma anche diffondere una cultura della salute e della responsabilità. La nostra banca, insieme a Ccr Insieme Ets, continua a essere in prima linea nella difesa della salute della comunità, creando sinergie con le amministrazioni locali e le associazioni del territorio per garantire un accesso diffuso ai controlli medici essenziali".

Il percorso di prevenzione è già iniziato a Corbetta, dove il 5 febbraio 2025 gli Studi Medici di Via Villoresi hanno ospitato una giornata dedicata al controllo dei nevi. Un’occasione preziosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce del melanoma e delle patologie cutanee.

Ma l’impegno non si ferma qui, in calendario ci sono altri importanti appuntamenti. Il 5 marzo, sempre a Corbetta, sarà possibile sottoporsi a nuovi controlli dermatologici, mentre il 13 marzo saranno effettuate visite urologiche.

Anche Dairago sarà coinvolta in prima linea in questa campagna di prevenzione: la data da segnare è quella del 19 marzo. L’Ambulatorio Comunale aprirà le porte per un pomeriggio dedicato alla salute della pelle e al controllo dei nevi. Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, ha evidenziato il valore della collaborazione con le istituzioni locali. "Abbiamo ripreso con entusiasmo le attività di prevenzione, stringendo accordi con diverse amministrazioni comunali, tra cui quelle di Busto Garolfo, Dairago, Corbetta e Arluno. Il nostro obiettivo è creare un modello di sanità di prossimità, capace di offrire ai cittadini un accesso diretto ai controlli medici e di promuovere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione oncologica".