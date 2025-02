Lotta a bullismo e cyberbullismo. Inaugurata la Panchina Gialla

Un simbolo potente contro ogni forma di prevaricazione, un monito quotidiano e un invito alla riflessione: è stata inaugurata a Canegrate, la Panchina Gialla, segno tangibile dell’impegno della comunità nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa rientra nel progetto di riqualificazione di Piazza della Pace, promosso dall’associazione Gli Spaesati in collaborazione con i ragazzi de Il Caleidoscopio. La panchina è stata realizzata con il contributo degli studenti della scuola secondaria A. Manzoni, nell’ambito del progetto "Volontario per un giorno". L’inaugurazione ha visto la partecipazione delle assessore Meraviglia e Lurago, ma i veri protagonisti sono stati i giovani, che hanno dato vita a un’intensa performance: scrivere sulla panchina le parole che più li hanno feriti, quelle che non vogliono più sentire. Un gesto semplice, ma di grande impatto emotivo, per trasformare il dolore in consapevolezza e costruire insieme un futuro più inclusivo e rispettoso.

Il cyberbullismo è la nuova frontiera della violenza tra i giovani: silenzioso, pervasivo e spesso sottovalutato, si insinua nelle vite delle vittime attraverso i social, le chat e le piattaforme digitali. Non si tratta di semplici scherzi, ma di vere e proprie persecuzioni che possono avere conseguenze devastanti sulla psiche e sulla vita delle persone coinvolte. Le vittime di cyberbullismo possono sviluppare ansia, depressione, isolamento sociale e, nei casi più gravi, pensieri suicidi. L’impatto psicologico è profondo, soprattutto tra gli adolescenti, il cui senso di autostima e sicurezza può essere irrimediabilmente compromesso

Ch.So.