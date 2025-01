L’Olmina si veste a festa. Corteo e celebrazioni nel segno della speranza per l’arrivo dei Re Magi

Si apre oggi e si concluderà martedì la Festa patronale della parrocchia dell’Olmina. La zona periferica, lambita dall’autostrada, vive ogni Epifania un momento di vitalità. I primi documenti che parlano del quartiere risalgono al 1532, nel testamento di Caterina Biglia vedova Lampugnani, dove troviamo citata una Cassina Delmeno. Nel 1569 nello Status Anonimus si parla di una Cassina del Mino, abitata da 75 persone.

L’Olmina è un quartiere povero di servizi, ma nell’Epifania diventa un richiamo, e la patronale è un’occasione per riscoprirlo. In collaborazione con le altre Parrocchie dell’appena costituita Comunità pastorale S. Barnaba e S. Filippo Neri in Legnano, la festa celebra i Re Magi, che nella tradizione cristiana rappresentano saggi astrologi giunti da Oriente a Gerusalemme per adorare il Bambino Gesù, il re dei Giudei, da poco nato. Come dal 1983, anche lunedì prenderà vita il corteo storico, che partendo dall’asilo della parrocchia arriverà in chiesa e in oratorio, ripercorrendo le tappe del percorso dei Re d’Oriente: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.

Il tema di quest’anno, “Pellegrini di speranza”, è un riferimento al titolo del Giubileo del 2025, che Papa Francesco ha aperto in Roma in dicembre. I Magi, nel loro percorso, dialogheranno con alcuni personaggi che (nel corso dell’anno appena concluso) hanno potuto diventare scintille di speranza, portando il Vangelo nelle loro esperienze di missione in Albania, Bolivia, Brasile o semplicemente negli oratori della nostra città e nelle nostre comunità. Vediamo in dettaglio il programma. Oggi alle 18.30 la Santa Messa prefestiva. Domani alle 11 la Santa Messa festiva, alle 18.30 la Messa prefestiva dei popoli, con cori e letture in lingua, e proseguirà con la cena etnica in oratorio, dove i giovani delle parrocchie porteranno la loro testimonianza del viaggio estivo in Albania.

Lunedì, giorno della ricorrenza dei Santi Magi, il corteo partirà alle 15 dall’asilo parrocchiale, per arrivare intorno alle 16 in Oratorio. Alle 16.15 vin brulè, castagne e giochi per i più piccoli, alle 16.45 il concerto dei cori parrocchiali in chiesa, alle 18 i Vesperi. Infine, martedì alle 20.45 sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia. Avete del tempo libero e volete prendere parte alle giornate? Come ogni anno servono volontari per la sfilata, sia come figuranti sia come aiuto per la manodopera. Chi volesse aiutare può segnalare la sua disponibilità nelle segreterie delle parrocchie della Comunità pastorale.