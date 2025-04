Logitech e Brt, si alza la protesta dei dipendenti

Attimi di tensione ieri nel piazzale interno della Brt Bertolini per un’assemblea dei lavoratori Logitech e Brt. "Brt, proprietaria degli immobili, non ci ha messo a disposizione idonei locali, nonostante siano stati richiesti nei termini di legge, e per questo motivo denunceremo il responsabile", ha commentato Maurizio Zaccaria della Fit Cisl.

Nel corso dell’assemblea i lavoratori hanno discusso dell’ipotesi - non ancora comunicata ufficialmente da Brt - del trasferimento temporaneo dei lavoratori a Landriano, per permettere la ristrutturazione della struttura produttiva sedrianese. "Un trasferimento del genere deve essere oggetto di trattativa: c’è da organizzare il trasporto dei lavoratori e da decidere gli indennizzi ma l’azienda non si è detta disponibile a farlo con i lavoratori".

Nel corso dell’assemblea sono state affrontate anche le questioni legate agli spazi per il consumo dei pasti che si portano da casa. "In questo spazio ricavato nel magazzino, di una quindicina di metri quadrati, con un numero insufficiente di tavoli e sedie, dovrebbero consumare il pranzo i 300 lavoratori che nell’arco delle 24 ore si alternano in azienda. Abbiamo segnalato il fatto all’Ats e ai Nas", aggiunge Zaccaria.

G.Ch.