Lite in strada nella notte. I vicini chiamano il 112

Una lite nel cuore della notte che ha svegliato diversi residenti del pieno centro di Magenta. È accaduto alle 4 di sabato quando un uomo e una donna hanno avuto una discussione ben presto degenerata. Urla, insulti e pugni contro le vetrine tra la Galleria dei Portici, via Roma, piazza Liberazione e via Garibaldi. Urla che, nel silenzio totale, rimbombavano ovunque. Qualcuno ha chiamato il numero unico per le emergenze del 112 che ha girato la richiesta di aiuto al servizio sanitario e ai Carabinieri arrivati dalla stazione di Magenta e con il radiomobile di Abbiategrasso. Giunta a Magenta un’ambulanza della Croce Bianca, ma per fortuna la situazione non presentava criticità particolari.

Si procederà, eventualmente, a querela di parte. Di certo accade sempre più spesso che, nel cuore della notte, si verifichino liti piuttosto violente tra le vie del centro di Magenta. Soltanto una settimana fa i carabinieri erano dovuti in via Pasubio a sedare una lite fra componenti di una famiglia egiziana. G.M.