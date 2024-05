Legnarello, forza tredici. Antonio Siri, l’eroe del Mari: "Che bello vincere il Palio del Centenario"

Lrgnano, 28 maggio 2024 - Era dal 1994 che Sant’Erasmo deteneva il prestigioso primato di vittorie, ma da domenica sera la contrada di Legnarello ha raggiunto il Corvo con la tredicesima vittoria che è giunta col medesimo fantino che nel 2023 ha tagliato il traguardo.

"Tutte le vittorie sono belle ma questa ha un sapore più speciale per tanti motivi: è il secondo consecutivo che vinciamo ed è il Palio del centenario. Meglio di così non poteva andare", ha commentato il fantino Antonio Siri, uno dei protagonisti anche del Palio di Asti dello scorso anno, vestendo la giubba del comune di Nizza, che ha gli stessi colori della Contrada di Legnarello. A settembre era stato vittima di una caduta durante la finale. Era stato soccorso a bordo pista da medici e infermieri che gli hanno praticato un massaggio cardiaco sul posto ed era stato poi ricoverato in ospedale, ad Asti, per un trauma toracico. Un incidente risolto senza conseguenze col fantino che è tornato a vincere e che correrà ancora ad Asti per il Borgo Torretta. Una edizione senza problemi quella del Palio 2024 davanti a poco più di ottomila spettatori, per la precisione 8064 come spiegato nella conferenza stampa di fine Palio. A Legnarello intanto il motto è stato trovato: "Bisogna volere l’impossibile perché l’impossibile accada. Credici popolo giallorosso, abbiamo fatto Tredici".

Tredici lo ha fatto il capitano di prima nomina Diego Tomalino, che sfoggia la sua croce pettorale al collo: "Una finale combattuta, sincera e anche schietta. Ho temuto un po’ all’ultimo giro, ma poco poco". Poi il capitano si apre ed apre ai timori della finale: "Una finale difficilissima, la più difficile che si potesse immaginare, ma abbiamo tirato dritto per un solo obiettivo: vincere". Una fotocopia per molti con la cartolina che mostra il popolo giallorosso in festa molto simile a quella del 2023. Per il gran priore Alessandro Mengoli è stata "una vittoria bellissima. Ci abbiamo creduto ma sapevamo che ripetersi è sempre difficile. In finale c’erano i quattro cavalli più forti, poi Antonio ha fatto il suo, è un grande fantino con un grande cavallo. E poi… è andata bene così!".