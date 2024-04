Legnano sfida Livorno La maglia interattiva e l’ultima di Marino

Domenica al Palaborsani di Castellanza (inizio alle 18) il Legnano Basket si giocherà contro la Libertas Livorno una chance importante per agganciare i playoff in questo scorcio finale di campionato. Sarà forse l’ultima gara davanti al proprio pubblico del playmaker Tommaso Marino ma la società del presidente Marco Tajana, attenta all’innovazione, farà scendere in campo il proprio quintetto con una “jersey“ interattiva realizzata da Zero Blasterfirm. La nuova casacca è dotata di un chip, programmato per raccogliere dati, video, foto di ogni singolo giocatore.

Luca Di Falco