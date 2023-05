Legnano, l’ora del Palio: messa sul Carroccio e sfilata storica. Poi caccia al Crocione

Occhi al cielo, per scrutare segnali di pioggia o fortunati presagi. La mattina dell’ultima domenica di maggio a Legnano è sempre carica di aspettativa: oggi si corre il Palio, oggi è la giornata più attesa dell’anno in città. In maniero i contradaioli arrivano di buon ora, nonostante le ore piccole della sera prima. Ieri, infatti, le otto contrade si sono riunite intorno alle rispettive reggenze per la cena propiziatoria, una grande festa per tutti gli appassionati e un modo per caricarsi di entusiasmo a vicenda durante la vigilia, in vista del gran giorno. Gran giorno che oggi inizia ufficialmente alle 10.30 nel cuore di Legnano, in piazza San Magno, dove si terrà la santa messa sul Carroccio, seguita dall’investitura religiosa dei capitani del Palio e dalla benedizione dei cavalli e dei fantini che oggi pomeriggio correranno sulla pista dello stadio Mari.

Tempo permettendo, appuntamento poi alle 15 in piazza Carroccio dove oltre 1000 figuranti in abiti - che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo, un unicum nel panorama delle sfilate storiche italiane - partiranno alla volta del campo sportivo Mari per fare ammirare a tutta Legnano i costumi e gli allestimenti. Alle 16, dopo l’arrivo del corteo allo stadio, ci saranno gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte - che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero il Carroccio e guidata da Alberto da Giussano - e infine la corsa divisa in due batterie e una finale.

Per chi volesse assistere alla sfilata storica allo stadio e alla corsa, ci sono due possibilità: questa mattina gli ultimi biglietti verranno venduti dalle 10 alle casse dello stadio G. Mari, in via Pisacane, altrimenti sarà possibile seguire la diretta televisiva su Antenna 3 (di cui “Il Giorno“ è media partner) e sui canali social dei media partner, mentre il commento in tempo reale dell’evento sarà disponibile sul sito web de Il Giorno Legnano. Un’ultima, utile informazione: molte strade del centro e tutte le vie dove si trovano i manieri delle otto contrade verranno chiuse al traffico oggi pomeriggio. Per parcheggiare, quindi, l’organizzazione consiglia il parcheggio di piazza Castello e piazza I Maggio, nonché il parcheggio di corso Matteotti.