Legnano, si è dimesso il presidente di Amga Alessandro Gregotti

Legnano (Milano), 26 maggio 2023 – È durata meno di un anno l’avventura alla guida di Amga di Alessandro Gregotti, nominato presidente della spa che ha il Comune di Legnano come principale azionista il 29 giugno 2022 e amministratore delegato della stessa società il 6 luglio dello stesso anno: Gregotti, lo scorso 22 maggio, ha rassegnato le proprie formali dimissioni da entrambe le cariche, con decorrenza dall’11 giugno. La notizia è stata ufficializzata oggi e la formalizzazione segue alcune interlocuzioni che hanno consentito l’immediato avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del suo successore. A spingere Gregotti verso le dimissioni sarebbero state - solita formula che si utilizza in queste situazione - “motivi personali”, ma è ovvio che a meno di un anno di distanza dalla nomina la notizia coglie di sorpresa chi segue le vicende della spa dall’esterno. È evidente che queste settimane sono trascorse per dare il tempo di identificare un nuovo potenziale presidente e amministratore delegato in un momento particolarmente delicato per la spa, impegnata anche nell’avventura Neutalia, la società di gestione del termovalorizzatore di Borsano. “Al dottor Gregotti, che ha assunto tale decisione per motivi personali – spiega infatti la nota ufficiale dei portavoce del gruppo - e che, il 2 maggio scorso aveva presentato all’Assemblea dei Soci il progetto di Bilancio ottenendone l’approvazione, Amga porge un sincero ringraziamento per l’operato svolto e augura ogni bene per la prosecuzione della sua carriera lavorativa. L’assemblea dei soci, fissata per il 12 giugno prossimo, provvederà a nominare il Presidente e a dare indicazioni in ordine alla nomina dell’Amministratore Delegato”.