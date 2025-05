Povertà in aumento: servono volontari

Il numero di famiglie bisognose cresce, mentre la presenza di volontari disposti a sostenerle diminuisce. A testimoniarlo è il Gruppo Volontari Vincenziano (nella foto Angela Magni, presidente del Gvv Regione Lombardia con Fausta Villa, responsabile Gvv di Cassano d’Adda), associazione attiva dal 1929 sul territorio locale e oltre i confini cittadini per il bene sociale. Secondo i dati relativi al 2024 forniti dall’associazione, sono 18mila 500 euro i fondi messi a disposizione per i più deboli da parte del Gvv, 50 i nuclei familiari per un totale di 220 persone.

"Negli ultimi tempi - spiega Fausta Villa, responsabile del Gvv Cassano d’Adda - tuttavia, il numero di italiani in difficoltà è in costante crescita. Tra loro, spiccano uomini soli che, dopo una separazione, si trovano ad affrontare molte spese". L’associazione si trova oggi di fronte a una sfida cruciale sul il ricambio generazionale. "Siamo sempre alla ricerca di volontari per portare avanti il braccio operativo della parrocchia dedicato alla carità - così Angela Magni del GVV cassanese e presidente Regione Lombardia -. Purtroppo, il numero di volontari è in calo, ma grazie a loro e alle associazioni con cui collaboriamo cerchiamo di rispondere alle crescenti richieste di sostegno".

In quasi un secolo di attività caritativa, il Gvv ha affrontato profondi cambiamenti. "Se un tempo l’assistenza era prevalentemente rivolta al pagamento delle bollette e ad aiuti simili - conclude la presidente - oggi siamo impegnati in progetti mirati alle persone in difficoltà in modo più strutturato". S.D.