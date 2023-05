Legnano, ecco le opere ai nastri di partenza con i fondi del Pnrr

La pioggia di denaro arrivata con il Pnrr e la lunga lista di opere in divenire avviate in questi mesi devono aver fatto perdere il conto dei cambiamenti in atto in città: per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di tirare una riga, fermare per un momento la corsa e provare a riassumere, quartiere dopo quartiere, quale sia lo stato dell’arte di tutte queste opere. Partono domani da Legnarello, infatti, gli incontri organizzati per illustrare i progetti di lavori pubblici che interesseranno, appunto, i vari quartieri della città. Sede dell’incontro, fissato per le 20.45, sono le scuole Tosi dove, nei primi giorni di giugno, cominceranno gli interventi per la realizzazione del cappotto termico e dei nuovi serramenti.

"È arrivato il momento di fare il punto sui tanti progetti, in partenza o che prenderanno il via fra qualche tempo, resi possibili dai finanziamenti che abbiamo intercettato grazie alla partecipazione a diversi bandi – ha spiegato il sindaco Lorenzo Radice -. Sarà un momento di restituzione alla cittadinanza riguardo il lavoro fatto nella prima parte del mandato; un momento per raccogliere e rispondere con la massima trasparenza alle domande che -immaginiamo- verteranno anche su tempistiche e limitazioni imposte dai cantieri, specie nelle sedi scolastiche".

Per l’incontro nel quartiere Legnarello saranno illustrati sei progetti il cui importo complessivo supera i 4 milioni di euro. Tre riguardano il plesso scolastico Manzoni-Tosi: la nuova palestra delle Manzoni, il cappotto termico nelle Tosi con il completamento della sostituzione dei serramenti. Interverranno il sindaco Lorenzo Radice, e gli assessori Luca Benetti, Ilaria Maffei e Marco Bianchi.