Legnano, la rinascita della Canazza: all’ex Accorsi apre il “Terzo tempo bistrò”. “Il riscatto della periferia”

Legnano (Milano), 14 dicembre 2024 – Ieri il taglio del nastro, questa mattina le prime colazioni. È realtà il “Terzo tempo bistrò”, il bar, ristorante e pizzeria collocato nella nuova struttura di via Girardi, lo Spazio 27B. Ma non è solo uno spazio dove consumare cibo, a partire da oggi. È il riscatto di una periferia (la Canazza), un'intuizione che ha preso forma, un progetto sociale che va in porto. La struttura verrà gestita dall’impresa sociale Erasmo Service, società controllata da Fondazione Sant’Erasmo.

Il bistrò funzionerà anche come pizzeria

"La scommessa è partire dall'ospizio, offrire ottime colazioni e cene, e ogni euro speso qui dentro sarà reinvestito nei servizi alla terza età”, ha detto Livio Frigoli, direttore generale della Fondazione. Della ex Accorsi rimane solo la memoria, il ricordo di tanti legnanesi. Oggi il “Terzo tempo bistrò” vuole essere sinonimo di rigenerazione urbana, un nuovo modo di fare comunità, in uno spazio in trasformazione che si arricchisce di servizi.

Il fatidico e benaugurante taglio del nastro col sindaco Lorenzo Radice

“Il primo tempo è stato quello della rsa Accorsi, il secondo tempo quello della sua dismissione, e il terzo quello della sua rinascita, con nuove funzioni – ha ricordato il sindaco Lorenzo Radice –. Le nostre periferie sono sempre più centri vitali”. E se nel rugby il “terzo tempo” è quello dell'amicizia, il sindaco ricorda che nel basket è quello in cui si va a canestro. Un auspicio collettivo.