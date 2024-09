Ex Accorsi a Legnano, missione compiuta. Arrivano i primi ospiti: sono quindici giovani atleti

Ci sono voluti dodici anni, ma oggi la ex Accorsi tornerà finalmente ad animarsi: oggi pomeriggio saranno una quindicina di giovani atleti del Rugby Parabiago a tagliare virtualmente il nastro per l’inaugurazione dell’edificio ristrutturato e pronto ad assolvere a nuovi compiti. I primi ospiti saranno accolti da personale della Fondazione San Carlo, capofila dell’associazione di imprese sociali che gestirà nei prossimi anni la struttura di via Girardi, che dall’inizio degli anni Settanta e poi sino al 2012 aveva svolto la funzione di casa di riposo comunale. I giovani, appartenenti alle classi 2007-2009, sono atleti tesserati della società rugbystica parabiaghese, provenienti da club italiani ed esteri e occuperanno le camere al terzo piano dell’immobile nel quartiere Canazza, dove, fra qualche giorno, saranno raggiunti da un’altra decina di ragazzi che rientrano nel Progetto Atleti in Formazione (PAF) residenziale 2024/25.

La parte residenziale dell’ex Accorsi, che conta complessivamente 82 posti letto, vedrà poi l’arrivo di una ventina di studenti dell’Its Incom di Busto Arsizio al primo piano della struttura e a breve saranno pubblicizzate le informazioni per l’accesso ai 36 alloggi gestiti dalla Fondazione San Carlo al secondo piano e destinati a lavoratori, insegnanti e studenti. Con l’autunno si prevede anche l’avvio delle attività aperte al quartiere e alla città che saranno ospitate al piano terra della struttura. La struttura sarà ufficialmente inaugurata ad avvio ultimato, nei prossimi mesi. ma già la festa di questo pomeriggio può considerarsi un passo davvero importante che sancisce la fine di un recupero dai tempi decisamente lunghi.

"Rivedere persone ospiti nella struttura che, per oltre quarant’anni, è stata la casa di riposo comunale è un momento atteso da tanto tempo a Legnano e ci riempie di gioia - ha detto a proposito di questo importante passaggio il sindaco, Lorenzo Radice -. A breve altri giovani si aggiungeranno al primo gruppo di atleti in arrivo domenica e, a seguire, contiamo che la struttura torni a vivere nella sua interezza e per tutte le funzioni previste: residenza per lavoratori e studenti, formazione, spazi culturali e di aggregazione sociale. Tutte attività che faranno di questo bene un luogo di riferimento non soltanto per la comunità del quartiere, ma per tutta la città".