Nuove tecnologie, lezioni all’ex Accorsi

Un altro passaggio è stato portato a termine nella rinascita della ex Accorsi nel rione Canazza e questa volta coincide con l’avvio dei corsi dedicati alla Programmazione e alle nuove tecnologie: Its Incom Academy, che proprio nella struttura recuperata e ora denominata 27B ha trovato casa, ha infatti dato il via ai corsi e ricevuto questa settimana la visita del sindaco Radice, e degli assessori Bragato e Maffei. Spazio 27B ospita al momento ben 150 studenti di Its Incom Academy che svolgono lezione nelle aule e nei laboratori collocati su due livelli dello Spazio 27B: sono invece 22 gli studenti ospiti "residenziali" che abitano gli 11 appartamenti ricavati a un piano dell’edificio e messi a disposizione dell’Academy nella struttura .

Nello stesso edificio trovano casa anche una ventina di giovani del Rugby Parabiago Academy, mentre sta per concludersi anche la procedura autorizzativa per gli ulteriori 24 posti negli alloggi gestiti dalla Fondazione San Carlo di Milano e destinati a lavoratori temporanei e studenti universitari. "È stata una soddisfazione visitare le aule e i laboratori della Its Incom Academy e verificare i risultati della riqualificazione di quella che per oltre 40 anni è stata la casa di riposo comunale e che dal 2012 era inutilizzata – ha detto Radice -. Trovarvi tanti giovani impegnati nella formazione che darà loro competenze nelle nuove tecnologie utili all’ingresso nel mondo del lavoro rappresenta un esempio di successo di quella rigenerazione che stiamo attuando in città".P.G.