Record di prestiti alla Mazzafame: 9.500 in 500 giorni

È record di prestiti per il nuovo polo bibliotecario aperto nel quartiere Mazzafame: oltre 9.500 in 500 giorni. "Da inizio 2023 alla fine di settembre di quest’anno abbiamo registrato 2.254 nuovi utenti per il polo di via Cavour e 401 a Mazzafame - spiega l’assessore alla Cultura Guido Bragato -. Dal 2021 al 2023 il numero di nuovi utenti attivi è stato stabilmente il secondo più alto del consorzio bibliotecario, alle spalle dalla sola Cinisello Balsamo. Da inizio 2023 alla fine di settembre in via Cavour abbiamo registrato 127.765 prestiti e a Mazzafame 9.551". Un successo dovuto all’attività di promozione, agli eventi e al continuo coinvolgimento degli istituti scolastici. "Delle 298 iniziative, organizzate nei primi 500 giorni di apertura del polo di Mazzafame, ben 290 sono state a costo zero per l’ente, realizzate dallo staff o dai bibliovolontari". Nei primi mesi del 2025 sarà aperto il terzo polo bibliotecario alla ex Accorsi del quartiere Canazza. P.G.