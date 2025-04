Il Legnano calcio in ospedale con i piccoli pazienti del reparto di Pediatria

Legnano (Milano), 7 aprile 2025 – Il calcio non è fatto solo di gol e classifiche: spesso il valore di una squadra si misura da ciò che riesce a fare fuori dal campo. L’AC Legnano lo ha dimostrato ancora una volta con un gesto di grande sensibilità, facendo visita al reparto pediatrico dell’Ospedale di Legnano.

All’iniziativa hanno partecipato alcuni giocatori della prima squadra e della Juniores, insieme alla dirigenza e allo staff tecnico. Presenti per la società il direttore generale Roberto Nava, i membri del Consiglio di Amministrazione Giovanni Russo e Giovanni Mitti, oltre alla storica bandiera lilla Valerio Foglio, oggi figura di riferimento per tutto l’ambiente lilla.

La visita si è svolta in un clima di grande emozione e semplicità: tra sorrisi, foto e qualche parola di incoraggiamento, i rappresentanti del Legnano hanno donato sciarpe ufficiali del club ai piccoli pazienti, regalando un simbolo di appartenenza e vicinanza. Un sentito ringraziamento va alla dottoressa Pogliani, primaria del reparto di pediatria, e alla direzione sanitaria dell’Ospedale di Legnano, che hanno reso possibile questa bella iniziativa nel pieno rispetto delle normative sanitarie e con grande disponibilità.

"Essere vicini alla nostra comunità è una priorità per noi – ha dichiarato il dirigente Giovanni Russo –. I ragazzi hanno dimostrato sensibilità e cuore, qualità fondamentali anche fuori dal campo”. In un momento in cui i risultati sportivi possono passare in secondo piano, l’AC Legnano dimostra di saper giocare anche le partite che contano davvero. Perché la vera sfida – quella più dura e importante – la stanno affrontando ogni giorno questi bambini, con un coraggio che vale più di qualsiasi vittoria.