Tablet per i bimbi e fondi al reparto. Il dono del Milan Club Cuggiono portato alla Chirurgia pediatrica

Il Milan Club Cuggiono dona 2.000 euro all’ospedale di Legnano. Un gesto di solidarietà che fa la differenza. Ad accogliere i rossoneri c’erano il direttore sanitario Eugenio Vignati, la responsabile di Chirurgia pediatrica Eugenia Piro e una delegazione ospedaliera. La somma è stata divisa tra tre tablet, destinati ai piccoli pazienti per aiutarli a distrarsi e alleviare la tensione prima degli interventi chirurgici, e un contributo in denaro, canalizzato attraverso la Fondazione dei Quattro Ospedali, da utilizzare per migliorare il reparto di Chirurgia pediatrica. Il Milan Club Cuggiono ha voluto ringraziare tutti i soci che, con il loro supporto, hanno reso possibile l’importante iniziativa. "Queste sono le cose che ci rendono felici e orgogliosi – ha dichiarato il Club –. La nostra passione per l’Ac Milan al servizio della comunità". Un esempio di come la passione sportiva possa trasformarsi in un concreto aiuto per chi ne ha bisogno. Per i tifosi di calcio ogni settimana è un’esperienza unica, un viaggio tra emozioni contrastanti: la gioia della vittoria e la delusione della sconfitta. Essere tifosi è una passione che unisce, una voglia di stare insieme che trasforma ogni partita in un momento speciale. Lo sanno bene i membri del Milan Club Cuggiono che programmano sempre tante iniziative.

A dicembre al pranzo di festa al ristorante San Pietro, avevano partecipato oltre 100 persone. I tesserati al club sono oggi 250 ma si punta a superare quota 300. Alla festa di dicembre erano ospiti Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, sempre presente fuori da Milanello, e Carlo Pellegatti, storico commentatore dei rossoneri. Entrambi sono autori del libro “C’è solo un Presidente“ dedicato a Silvio Berlusconi, rendendo l’evento speciale per i tifosi presenti.

Christian Sormani